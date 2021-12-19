Святого Николая Чудотворца считают одним из важнейших святых в католических, православных и некоторых протестантских церквях. За свою жизнь и даже после нее святой совершил много чудес, за что его и прозвали Чудотворцем.
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Святой Николай является защитником всех детей, моряков и путешественников. Поэтому, часто к этому угоднику божию молятся, чтобы он защитил близких и всегда оберегал их от беды.
Приметы 19 декабря
- Какой день на Николая зимнего, такой будет и на Николая Летнего.
- В каждом году два Николая: до первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда.
- Много инея – следующий год будет урожайным.
- Снега много выпало – Новый год тоже снежным удастся.
Что нельзя делать 19 декабря
Что нельзя делать 19 декабря
- Сегодня нельзя заниматься домашней работой.
- Строго запрещено кричать и ссориться, особенно с детьми.
- 19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. В этот день можно употреблять рыбу.
- Если у вас сегодня попросят милостыню – не отказывайте.