Святого Николая Чудотворца считают одним из важнейших святых в католических, православных и некоторых протестантских церквях. За свою жизнь и даже после нее святой совершил много чудес, за что его и прозвали Чудотворцем.

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Святой Николай является защитником всех детей, моряков и путешественников. Поэтому, часто к этому угоднику божию молятся, чтобы он защитил близких и всегда оберегал их от беды.

Приметы 19 декабря

Какой день на Николая зимнего, такой будет и на Николая Летнего.

В каждом году два Николая: до первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда.

Много инея – следующий год будет урожайным.

Снега много выпало – Новый год тоже снежным удастся.

Что нельзя делать 19 декабря

Что нельзя делать 19 декабря