Святого Миколая Чудотворця вважають одним із найважливіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За своє життя й навіть після нього святий звершив багато див, за що його й прозвали Чудотворцем.

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Святий Миколай є захисником усіх дітей, моряків й мандрівників. Тож, часто до цього угодника Божого моляться, аби він захистив близьких і завжди оберігав їх від лиха.

Прикмети 19 грудня

Який день на Миколу зимового, такий буде і на Миколи літнього.

У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.

Багато інею – наступний рік буде врожайним.

Снігу багато випало – Новий рік теж сніжним вдасться.



Що не можна робити 19 грудня

Що не можна робити 19 грудня