День Ангела сегодня празднуют: Вукол, Мария и Иоанн.
Тема Здравствуй, весна: сколько выходных украинцы получат в марте-2022
Приметы 19 февраля
- Сильные морозы 19 февраля ударили – весна будет ранняя.
- Снег тает в этот день – летом будет жарко.
- Полагают, если сегодня одинокие люди будут молиться, то скоро найдут свою половинку.
Что нельзя делать 19 февраля
- Сегодня не ссорьтесь с соседями.
- Лучше планируйте свое время и не откладывайте дела на потом.
- Верили, что 19 февраля нельзя давать обещания.
- Не ругайтесь.