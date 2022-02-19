День Ангела сегодня празднуют: Вукол, Мария и Иоанн.

Тема Здравствуй, весна: сколько выходных украинцы получат в марте-2022

Приметы 19 февраля

  • Сильные морозы 19 февраля ударили – весна будет ранняя.
  • Снег тает в этот день – летом будет жарко.
  • Полагают, если сегодня одинокие люди будут молиться, то скоро найдут свою половинку.

Что нельзя делать 19 февраля

  • Сегодня не ссорьтесь с соседями.
  • Лучше планируйте свое время и не откладывайте дела на потом.
  • Верили, что 19 февраля нельзя давать обещания.
  • Не ругайтесь.