День Ангела сьогодні святкують: Вукол, Марія та Іван.
До теми Привіт, весно: скільки вихідних українці отримають у березні-2022
Прикмети 19 лютого
- Сильні морози 19 лютого вдарили – весна буде ранньою.
- Сніг тане цього дня – влітку буде жарко.
- Вважають, якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку.
Що не можна робити 19 лютого
- Сьогодні не сваріться з сусідами.
- Краще плануйте свій час й не відкладайте справи на потім.
- Вірили, що 19 лютого не можна давати обіцянок.
- Не лайтесь.