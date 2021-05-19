Именины празднуют: Иван, Денис и Василий.
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Приметы 19 мая
- Утром нет росы – ждите резкое изменение погоды.
- Туман на рассвете – на следующий день не будет осадков.
- Во время тихого дождя пузырьки на воде появились – осадки будут идти долго.
- Птицы громко поют – в ближайшие дни будет хорошая погода
- Солнце скрывается в облаках – завтра будет тепло.
Что нельзя делать 19 мая
- В этот день издавна очень уважали росу, которая могла дать здоровье, поэтому нельзя ее специально сбивать. Верили, что утренней росой надо умыться, чтобы быть здоровым.
- Для того, чтобы хорошо взошли огурцы – сегодня нельзя лениться. Не откладывайте дела на потом, которые можно сделать уже.