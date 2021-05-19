Іменини святкують: Іван, Денис та Василь.

Також читайте Що робити, якщо важко прийняти рішення: проста техніка від психологині

Прикмети 19 травня

  • Вранці немає роси – очікуйте на різку зміну погоди.
  • Туман на світанку – наступного дня не буде опадів.
  • Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – опади будуть тривати довго.
  • Птахи голосно співають – найближчими днями буде хороша погода
  • Сонце ховається у хмари – завтра буде тепло.

​Що не можна робити 19 травня

  • У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати. Вірили, що ранішньою росою треба вмитись, аби бути здоровим.
  • Для того, щоб гарно зійшли огірки – сьогодні не можна лінуватись. Не відкладайте справи на потім, які можна зробити вже.