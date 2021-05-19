Іменини святкують: Іван, Денис та Василь.
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Прикмети 19 травня
- Вранці немає роси – очікуйте на різку зміну погоди.
- Туман на світанку – наступного дня не буде опадів.
- Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – опади будуть тривати довго.
- Птахи голосно співають – найближчими днями буде хороша погода
- Сонце ховається у хмари – завтра буде тепло.
Що не можна робити 19 травня
- У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати. Вірили, що ранішньою росою треба вмитись, аби бути здоровим.
- Для того, щоб гарно зійшли огірки – сьогодні не можна лінуватись. Не відкладайте справи на потім, які можна зробити вже.