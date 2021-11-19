День Ангела 19 ноября отмечают Максим, Павел, Василий и Нина.
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Приметы 19 ноября
- Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.
- В этот день солнце ярко светит – скоро морозы будут.
- Много звезд видно на небе – примета, что будут холода. А если звезды практически не видны, то на следующий день возможны снегопады.
- Гуси купаются в воде – ждите оттепели.
- Стаи ворон и галок кружатся в небе – будет снегопад.
Что нельзя делать 19 ноября
- Существует предрассудок, что в этот день нужно отдать все долги, которые у вас есть. Если же вы этого не сделаете – останетесь в нищете.