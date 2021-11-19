День Ангела 19 листопада святкують Максим, Павло, Василь та Ніна.
Цікаво Чарівний час знижок: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця-2021
Прикмети 19 листопада
- Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
- Цього дня сонце яскраво світить – скоро морози будуть.
- Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то на наступний день можливі снігопади.
- Гуси купаються у воді – чекайте відлиги.
- Зграї ворон і галок кружляють в небі – буде снігопад.
Що не можна робити 19 листопада
- Існує забобон, що цього дня треба віддати усі борги, які у вас є. Якщо ж ви цього не зробите – залишитеся в злиднях
- Не гуляйте наодинці сьогодні.
- Якщо ви збираєтесь у мандрівку – краще нікому про це поки не казати.