19 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 ноября 2021 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
19 ноября чествуется память святителя Павла, который был Константинопольским патриархом. Путь Павла был нелегким, ведь он испытал длительные гонения со стороны власти. Его несколько раз лишали сана архиепископа, ведь тогда империей руководил Констанций, который был еретиком.
День Ангела 19 ноября отмечают Максим, Павел, Василий и Нина.
Интересно Вошебное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021
Приметы 19 ноября
- Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.
- В этот день солнце ярко светит – скоро морозы будут.
- Много звезд видно на небе – примета, что будут холода. А если звезды практически не видны, то на следующий день возможны снегопады.
- Гуси купаются в воде – ждите оттепели.
- Стаи ворон и галок кружатся в небе – будет снегопад.
Что нельзя делать 19 ноября
- Существует предрассудок, что в этот день нужно отдать все долги, которые у вас есть. Если же вы этого не сделаете – останетесь в нищете.