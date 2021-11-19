19 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:34

19 ноября чествуется память святителя Павла, который был Константинопольским патриархом. Путь Павла был нелегким, ведь он испытал длительные гонения со стороны власти. Его несколько раз лишали сана архиепископа, ведь тогда империей руководил Констанций, который был еретиком.