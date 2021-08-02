Именины 2 августа отмечает Илья.
Также читайте Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
Приметы 2 августа
- В ночь на 2 августа происходят "воробьиные ночи" – это ночные грозы с молниями и громом. Обычно в такую погоду люди зажигали специальные свечи-громовицы, которые предварительно святили на Сретение в храмах.
- Дождь на Илью предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.
- Утром 2 августа на небе облаков много – в следующем году нужно проводить ранний посев и ожидать такого же раннего урожая.
- Если небо в полдень затянуло, то посев будет средним.
2 августа – какой праздник
Что нельзя делать 2 августа
- Не ссорьтесь ни с кем и не ругайтесь.