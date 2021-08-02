Іменини 2 серпня відзначає Ілля.

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Прикмети 2 серпня

  • У ніч на 2 серпня відбуваються "горобині ночі" – це нічні грози з блискавками та громом. Зазвичай у таку погоду люди запалювали спеціальні свічки-громовиці, які попередньо святили на Стрітення у храмах.
  • Дощ на Іллю віщує хороший врожай зернових у наступному році.
  • Вранці 2 серпня на небі хмар багато – у наступному році потрібно проводити ранній посів та очікувати такого ж раннього врожаю.
  • Якщо небо опівдні затягнуло, то посів буде середнім.

2 серпня яке свято
2 серпня – яке свято

Що не можна робити 2 серпня

  • Не сваріться ні з ким та не лайтесь.