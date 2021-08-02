2 серпня 2021 року церква вшановує велику постать у християнській релігії – пророка Іллю. Господь наділив святого Іллю вийнятковим даром чудотворення й місією навертати язичників до християнства. Саме Ілля сотворив диво і знищив ідола Ваала, якому довго поклонялись ізраїльтяни.