2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:33

2 августа 2021 года церковь чтит великую фигуру в христианской религии – пророка Илью. Господь наделил святого Илью исключительным даром чудотворения и миссией обращать язычников в христианство. Именно Илья сотворил чудо и уничтожил идола Ваала, которому долго поклонялись израильтяне.