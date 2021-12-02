Именины сегодня празднуют Денис, Федор и Остап.

Читайте Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период

Приметы 2 декабря

  • День 2 декабря оказался снежным – зима будет холодной.
  • Выпало много снега – следующий год будет богат урожаем.
  • Ясная и солнечная погода 2 декабря – ждите мороза.
  • Небо затянуло облаками – будет оттепель.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Не держите в доме надщербленную посуду – она притягивает неудачи.
  • Не выходите из дома после полуночи.
  • Не отчаивайтесь в себе. Вы производительны и делаете много полезных дел и для себя, и для своих близких. Чтобы не выгореть, хвалите себя чаще.