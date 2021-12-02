Именины сегодня празднуют Денис, Федор и Остап.
Читайте Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период
Приметы 2 декабря
- День 2 декабря оказался снежным – зима будет холодной.
- Выпало много снега – следующий год будет богат урожаем.
- Ясная и солнечная погода 2 декабря – ждите мороза.
- Небо затянуло облаками – будет оттепель.
Что нельзя делать 2 декабря
- Не держите в доме надщербленную посуду – она притягивает неудачи.
- Не выходите из дома после полуночи.
- Не отчаивайтесь в себе. Вы производительны и делаете много полезных дел и для себя, и для своих близких. Чтобы не выгореть, хвалите себя чаще.