Іменини сьогодні святкують Денис, Федір та Остап.
Читайте Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період
Прикмети 2 грудня
- День 2 грудня видався сніжним – зима буде холодною.
- Випало багато снігу – наступний рік буде багатим на врожай.
- Ясна і сонячна погода 2 грудня – чекайте морозу.
- Небо затягло хмарами – буде відлига.
Що не можна робити 2 грудня
- Не тримайте у домі надщербленого посуду – він притягує невдачі.
- Не виходьте з дому після опівночі.
- Не зневірюйтесь у собі. Ви продуктивні і робите багато корисних справ і для себе, і для своїх близьких. Тож, аби не вигоріти, хваліть себе частіше.