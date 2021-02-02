2 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
2 февраля отмечают День памяти преподобного Евтимия Великого. Святой поселился в пустыне недалеко от Иерусалима, и впоследствии образовал там монастырь. Согласно преданиям, Евфимий исцелил сына одного арабского князя и потому много арабов перешли в христианство. Также 2 февраля в мире отмечают День сурка.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Ефим, Инна, Римма, Захар, Лев.
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Приметы 2 февраля
- Если в Ефимов день в полдень выглядит Солнце – ожидайте ранней весны.
- Вьюга в этот день предвещает холодную весну.
- Верят, что если в этот день потерять рукавицу, то это приведет к бедности, а если поранить руку 2 февраля – ваш близкий человек заболеет.
- Иней в этот день обещает осенние ночные заморозки.
- Приметы говорят, что сегодняшняя погода предскажет погоду на Масленицу.
Что нельзя делать 2 февраля
Что нельзя делать 2 февраля
- Не покупайте и не берите в руки 2 февраля острые предметы. Считают, что они могут привлечь в дом ссоры и болезни.
- Если сегодня вы найдете деньги на дороге – ни в коем случае не поднимайте их.
- На Ефимов день воздержитесь от выхода из дома после захода солнца.
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