2 февраля отмечают День памяти преподобного Евтимия Великого. Святой поселился в пустыне недалеко от Иерусалима, и впоследствии образовал там монастырь. Согласно преданиям, Евфимий исцелил сына одного арабского князя и потому много арабов перешли в христианство. Также 2 февраля в мире отмечают День сурка.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Ефим, Инна, Римма, Захар, Лев. К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине Приметы 2 февраля Если в Ефимов день в полдень выглядит Солнце – ожидайте ранней весны.

Вьюга в этот день предвещает холодную весну.

Верят, что если в этот день потерять рукавицу, то это приведет к бедности, а если поранить руку 2 февраля – ваш близкий человек заболеет.

Иней в этот день обещает осенние ночные заморозки.

Приметы говорят, что сегодняшняя погода предскажет погоду на Масленицу.

Что нельзя делать 2 февраля Что нельзя делать 2 февраля Не покупайте и не берите в руки 2 февраля острые предметы. Считают, что они могут привлечь в дом ссоры и болезни.

Если сегодня вы найдете деньги на дороге – ни в коем случае не поднимайте их.

На Ефимов день воздержитесь от выхода из дома после захода солнца.