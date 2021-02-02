2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Згідно до переказів, Євтимій зцілив сина одного арабського князя і через це багато арабів перейшли у християнство. Також, 2 лютого у світі відзначають День бабака.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують: Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев. До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні Прикмети 2 лютого Якщо у Єфимів день опівдні виглядає сонце – очікуйте ранньої весни.

Завірюха у цей день віщує холодну весну.

Вірять, якщо цього дня загубити рукавицю, то це призведе до бідності, а якщо поранити руку 2 лютого – ваша близька людина захворіє.

Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.

Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.

Що не можна робити 2 лютого Що не можна робити 2 лютого Не купуйте і не беріть у руки 2 лютого гострі предмети. Вважають, що вони можуть притягнути у дім сварки і хвороби.

Якщо сьогодні ви знайдете гроші на дорозі – у жодному разі не піднімайте їх.

На Єфимів день утримайтесь від виходу з дому після заходу сонця.