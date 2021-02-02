2 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Згідно до переказів, Євтимій зцілив сина одного арабського князя і через це багато арабів перейшли у християнство. Також, 2 лютого у світі відзначають День бабака.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкують: Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев.
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Прикмети 2 лютого
- Якщо у Єфимів день опівдні виглядає сонце – очікуйте ранньої весни.
- Завірюха у цей день віщує холодну весну.
- Вірять, якщо цього дня загубити рукавицю, то це призведе до бідності, а якщо поранити руку 2 лютого – ваша близька людина захворіє.
- Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.
- Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.
Що не можна робити 2 лютого
Що не можна робити 2 лютого
- Не купуйте і не беріть у руки 2 лютого гострі предмети. Вважають, що вони можуть притягнути у дім сварки і хвороби.
- Якщо сьогодні ви знайдете гроші на дорозі – у жодному разі не піднімайте їх.
- На Єфимів день утримайтесь від виходу з дому після заходу сонця.
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