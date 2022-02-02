Именины 2 февраля празднуют: Ефим, Римма, Захар и Семен.
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Приметы 2 февраля
- Солнечная погода 2 февраля – ждите оттепели.
- Сильная метель в єтот день означает холодную весну.
- Иней на деревьях – осенью быстро придут заморозки.
- Приметы говорят, что сегодняшняя погода предскажет погоду на Масленицу.
Что нельзя делать 2 февраля
- Верили, что в этот день нельзя было брать в руки ножницы. Если пораниться острым предметом 2 февраля, то человека могла подстерегать большая опасность.
- Если вы нашли что-то на дороге, то лучше не трогать эту вещь.
- Не кричите на близких сегодня.