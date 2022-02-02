Іменини 2 лютого святкують: Юхим, Римма, Захар та Семен.

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Прикмети 2 лютого

  • Сонячна погода 2 лютого – чекайте відлиги.
  • Сильна заметіль цього дня означає холодну весну.
  • Іній на деревах – восени швидко прийдуть заморозки.
  • Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.

Що не можна робити 2 лютого

  • Вірили, що цього дня не можна було брати у руки ножики чи ножиці. Якщо поранитись гострим предметом 2 лютого, то на людину могла чатувати велика небезпека.
  • Якщо ви знайшли щось на дорозі, то краще не чіпати цю річ.
  • Не кричіть на близьких сьогодні.