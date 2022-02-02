2 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 февраля 2022 , 08:41
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Источник:

24 канал

2 февраля отмечают День памяти преподобного Евтимия Великого. Святой поселился в пустыне недалеко от Иерусалима, и впоследствии образовал там монастырь. Также в этот день в мире празднуют День сурка.

Именины 2 февраля празднуют: Ефим, Римма, Захар и Семен.

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Приметы 2 февраля

  • Солнечная погода 2 февраля – ждите оттепели.
  • Сильная метель в єтот день означает холодную весну.
  • Иней на деревьях – осенью быстро придут заморозки.
  • Приметы говорят, что сегодняшняя погода предскажет погоду на Масленицу.

Что нельзя делать 2 февраля

  • Верили, что в этот день нельзя было брать в руки ножницы. Если пораниться острым предметом 2 февраля, то человека могла подстерегать большая опасность.
  • Если вы нашли что-то на дороге, то лучше не трогать эту вещь.
  • Не кричите на близких сегодня.
Автор: Андріана Будиш