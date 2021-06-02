Именины празднуют: Тимофей, Никита и Алексей.
К слову Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать жители Украины
Приметы 2 июня
- Во второй день июня идет дождь – ждите сухой июнь.
- Погода 2 июня прохладная – весь июль будет холодным.
- Вороны стаями летают – скоро поднимется сильный ветер.
- Много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.
- Утки весь день плещутся в воде – к дождю.
Что нельзя делать 2 июня
- Не ссорьтесь сегодня с соседями. Конфликты не приведут ни к чему, кроме негатива и испорченных отношений.
- Не завидуйте и не клевещите на других плохими словами. Сконцентрируйтесь на себе и работайте над своими талантами.