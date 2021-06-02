Іменини святкують: Тимофій, Микита та Олексій.

До слова Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України

Прикмети 2 червня

  • У другий день червня йде дощ – чекайте на сухий червень.
  • Погода 2 червня прохолодна – весь липень буде холодним.
  • Ворони зграями літають – скоро здійметься сильний вітер.
  • Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.
  • Качки увесь день хлюпочуться у воді – до дощу.

Що  не можна робити 2 червня

  • Не сваріться сьогодні з сусідами. Конфлікти не приведуть ні до чого, окрім негативу й зіпсутих стосунків.
  • Не заздріть і не обмовляйте інших поганими словами. Сконцентруйтесь на собі й працюйте над своїми талантами.