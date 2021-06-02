2 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 июня 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

В 2021 году 2 июня верующие отмечают день Фалалея, Александра и Астерия. Эти святые были мучениками и пострадали за свою веру. Римский император Нумериан приказал долго пытать их и приговорил к смертной казни.

Именины празднуют: Тимофей, Никита и Алексей.

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Приметы 2 июня

  • Во второй день июня идет дождь – ждите сухой июнь.
  • Погода 2 июня прохладная – весь июль будет холодным.
  • Вороны стаями летают – скоро поднимется сильный ветер.
  • Много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.
  • Утки весь день плещутся в воде – к дождю.

Что нельзя делать 2 июня

  • Не ссорьтесь сегодня с соседями. Конфликты не приведут ни к чему, кроме негатива и испорченных отношений.
  • Не завидуйте и не клевещите на других плохими словами. Сконцентрируйтесь на себе и работайте над своими талантами.
Автор: Квітослава Туз