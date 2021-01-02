2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать 09:00 - Читати новину українською 2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать / UkrMedia 2 января чтут священномученика Игнатия Богоносца, который был растерзан львами за исповедование христианства. Святой был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня поздравления с днем Ангела принимают: Игнат, Даниил, Иван, Юрий. Читайте также Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты Приметы Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.

Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.

Тучи идут против ветра – будет снежить.

Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.

Если на деревьях иней – погода будет ясной. Что нельзя делать 2 января В этот день нельзя стирать и прясть.

2 января не стоит дарить деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.

Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе можно навлечь на себя беду. Что можно делать 2 января В этот день традиционно готовились к рождественским праздникам. Благоприятным будет заранее запланировать меню блюд, чтобы праздник удался.

По древнему обычаю, 2 января гадали, чтобы узнать будущее.

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