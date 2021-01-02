2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
2 января чтут священномученика Игнатия Богоносца, который был растерзан львами за исповедование христианства. Святой был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова.
Сегодня поздравления с днем Ангела принимают: Игнат, Даниил, Иван, Юрий.
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Приметы
- Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.
- Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.
- Тучи идут против ветра – будет снежить.
- Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
- Если на деревьях иней – погода будет ясной.
Что нельзя делать 2 января
- В этот день нельзя стирать и прясть.
- 2 января не стоит дарить деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.
- Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе можно навлечь на себя беду.
Что можно делать 2 января
- В этот день традиционно готовились к рождественским праздникам. Благоприятным будет заранее запланировать меню блюд, чтобы праздник удался.
- По древнему обычаю, 2 января гадали, чтобы узнать будущее.
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