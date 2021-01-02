2 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити
2 січня вшановують священномученика Ігнатія Богоносця, який був розтерзаний левами за сповідування християнства. Святий був учнем апостола-євангеліста Івана Богослова.
Сьогодні вітання з днем Ангела приймають: Гнат, Данило, Іван, Юрій.
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Прикмети
- Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.
- Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, слід чекати холодних днів.
- Хмари йдуть проти вітру – сніжитиме.
- Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
- Якщо на деревах іній - погода буде ясною.
Що не можна робити 2 січня
- Цього дня не можна прати й прясти.
- 2 січня не варто зичити гроші, адже, згідно вірувань, можна віддати своє щастя.
- Не виходьте сьогодні з дому без нагальної потреби. Інакше, можна накликати на себе біду.
Що можна робити 2 січня
- В цей день традиційно готувались до різдвяних свят. Сприятливим буде наперед запланувати меню страв, аби гостина вдалась.
- За давнім звичаєм, 2 січня ворожили, аби взнати майбутнє.
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