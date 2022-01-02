День Ангела празднует Игнат.
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Приметы 2 января
- Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.
- Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.
- Тучи идут против ветра – будет снежить.
- Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
- Если на деревьях иней – погода будет ясной.
Что нельзя делать 2 января
- В этот день нельзя стирать и прясть.
- 2 января не стоит одалживать деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.
- Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе, можно навлечь на себя беду.