День Ангела празднует Игнат.

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Приметы 2 января

  • Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.
  • Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.
  • Тучи идут против ветра – будет снежить.
  • Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
  • Если на деревьях иней – погода будет ясной.

Что нельзя делать 2 января

  • В этот день нельзя стирать и прясть.
  • 2 января не стоит одалживать деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.
  • Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе, можно навлечь на себя беду.