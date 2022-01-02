День Ангела святкує Ігнат.

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Прикмети 2 січня

  • Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.
  • Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, слід чекати холодних днів.
  • Хмари йдуть проти вітру – сніжитиме.
  • Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
  • Якщо на деревах іній - погода буде ясною.

Що не можна робити 2 січня

  • Цього дня не можна прати й прясти.
  • 2 січня не варто зичити гроші, адже, згідно з віруваннями, можна віддати своє щастя.
  • Не виходьте сьогодні з дому без нагальної потреби. Інакше, можна накликати на себе біду.