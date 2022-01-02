2 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

2 января 2022 , 09:02
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Источник:

24 канал

2 января чествуют священномученика Игнатия Богоносца, который был растерзан львами за исповедование христианства. Святой был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова.

День Ангела празднует Игнат.

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Приметы 2 января

  • Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.
  • Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.
  • Тучи идут против ветра – будет снежить.
  • Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
  • Если на деревьях иней – погода будет ясной.

Что нельзя делать 2 января

  • В этот день нельзя стирать и прясть.
  • 2 января не стоит одалживать деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.
  • Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе, можно навлечь на себя беду.
Автор: Андріана Будиш