2 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
2 января 2022 , 09:02Читати новину українською
Источник:24 канал
2 января чествуют священномученика Игнатия Богоносца, который был растерзан львами за исповедование христианства. Святой был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова.
День Ангела празднует Игнат.
Читайте Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты
Приметы 2 января
- Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.
- Если синицы громко щебечут – то, по приметам, следует ждать холодных дней.
- Тучи идут против ветра – будет снежить.
- Белые облака – на ветер, синие – будет тепло.
- Если на деревьях иней – погода будет ясной.
Что нельзя делать 2 января
- В этот день нельзя стирать и прясть.
- 2 января не стоит одалживать деньги, ведь, согласно верованиям, можно отдать свое счастье.
- Не выходите сегодня из дома без необходимости. Иначе, можно навлечь на себя беду.