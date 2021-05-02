День ангела отмечают: Антонин, Георгий, Иван.
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Приметы 2 мая
- Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.
- Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.
- Хорошая примета на Пасху услышать кукушку – это предвещает пополнение в семействе, а молодым девушкам – скорое замужество.
- Когда на Пасху ясно светит солнце, то через три дня пойдет дождь.
- Если на Пасху облачно и едва капает дождь, то будет хороший урожай.
Какой праздник 2 мая
Что нельзя делать 2 мая
- В этот день категорически запрещена работа. Нельзя убирать, возиться в хозяйстве и заниматься рукоделием.
- Не ругайтесь и не лгите 2 мая.
- Сегодня нельзя плакать и грустить.
- Запрещено отказывать в милостыне и помощи.