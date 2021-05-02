День ангела отмечают: Антонин, Георгий, Иван.

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Приметы 2 мая

  • Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.
  • Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.
  • Хорошая примета на Пасху услышать кукушку – это предвещает пополнение в семействе, а молодым девушкам – скорое замужество.
  • Когда на Пасху ясно светит солнце, то через три дня пойдет дождь.
  • Если на Пасху облачно и едва капает дождь, то будет хороший урожай.

2 травня свято що не можна робити
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Что нельзя делать 2 мая

  • В этот день категорически запрещена работа. Нельзя убирать, возиться в хозяйстве и заниматься рукоделием.
  • Не ругайтесь и не лгите 2 мая.
  • Сегодня нельзя плакать и грустить.
  • Запрещено отказывать в милостыне и помощи.