День ангела відзначають: Антонін, Георгій, Іван.
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Прикмети 2 травня
- Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.
- Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
- Хороша прикмета на Великдень почути зозулю – це віщує поповнення в сімействі, а молодим дівчатам – швидке заміжжя.
- Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ.
- Якщо на Пасху хмарно і ледь крапає дощ, то буде гарний врожай.
Яке свято 2 травня
Що не можна робити 2 травня
- Цього дня категорично заборонена праця. Не можна прибирати, поратись на господарстві й займатись рукоділлям.
- Не лайтесь й не брешіть 2 травня.
- Сьогодні не можна плакати й сумувати.
- Заборонено відмовляти у милостині й допомозі.