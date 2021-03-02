Во второй день весны верующие православной церкви отмечают память святого Феодора Тирона. Святой Феодор считается защитником от злых людей и к нему молятся, чтобы он вернул домой пропавших. Также 2 марта верят, что звезда, которая падает – предвещает болезнь, поэтому не стоит в этот день смотреть в небо.

День Ангела 2 марта празднуют: Феодор, Марьяна, Филипп. Кстати Гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 для всех знаков Зодиака Приметы на 2 марта Верят, что погода на 2 марта предусмотрит погоду на лето.

Если утром густой туман – май будет холодным.

С западной стороны плывут перистые облака – ждите на следующий день дождь.

Приметы 2 марта Что нельзя делать 2 марта На Феодора никому не отказывайте. Считают, что отказ в помощи 2 марта очень плохо повлияет на ваши будущие планы.

Не смотрите сегодня на звезды.