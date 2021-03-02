2 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Во второй день весны верующие православной церкви отмечают память святого Феодора Тирона. Святой Феодор считается защитником от злых людей и к нему молятся, чтобы он вернул домой пропавших. Также 2 марта верят, что звезда, которая падает – предвещает болезнь, поэтому не стоит в этот день смотреть в небо.
Источник:24 канал
День Ангела 2 марта празднуют: Феодор, Марьяна, Филипп.
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Приметы на 2 марта
- Верят, что погода на 2 марта предусмотрит погоду на лето.
- Если утром густой туман – май будет холодным.
- С западной стороны плывут перистые облака – ждите на следующий день дождь.
Приметы 2 марта
Что нельзя делать 2 марта
- На Феодора никому не отказывайте. Считают, что отказ в помощи 2 марта очень плохо повлияет на ваши будущие планы.
- Не смотрите сегодня на звезды.
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