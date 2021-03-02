2 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
У другий день весни, віряни православної церкви відзначають пам'ять святого Феодора Тирона. Святий Феодор вважається захисником від злих людей й до нього моляться, аби він повернув додому зниклих. Також, 2 березня вірять, що зірка, яка падає – віщує хворобу, тому не варто у цей день дивитись у небо.
Джерело:24 канал
День Ангела 2 березня святкують: Феодор, Мар'яна, Пилип.
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Прикмети на 2 березня
- Вірять, що погода на 2 березня передбачить погоду на літо.
- Якщо зранку густий туман – травень буде холодним.
- Із західної сторони пливуть перисті хмари – чекайте на наступний день дощ.
Прикмети 2 березня
Що не можна робити 2 березня
- На Феодора нікому не відмовляйте. Вважають, що відмова у допомозі 2 березня дуже погано вплине на ваші майбутні плани.
- Не дивіться сьогодні на зорі.
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