У другий день весни, віряни православної церкви відзначають пам'ять святого Феодора Тирона. Святий Феодор вважається захисником від злих людей й до нього моляться, аби він повернув додому зниклих. Також, 2 березня вірять, що зірка, яка падає – віщує хворобу, тому не варто у цей день дивитись у небо.

День Ангела 2 березня святкують: Феодор, Мар'яна, Пилип. До речі Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку Прикмети на 2 березня Вірять, що погода на 2 березня передбачить погоду на літо.

Якщо зранку густий туман – травень буде холодним.

Із західної сторони пливуть перисті хмари – чекайте на наступний день дощ.

Прикмети 2 березня Що не можна робити 2 березня На Феодора нікому не відмовляйте. Вважають, що відмова у допомозі 2 березня дуже погано вплине на ваші майбутні плани.

Не дивіться сьогодні на зорі.