Именины 2 октября празднует Анастасия.

К слову Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков Зодиака

Приметы 2 октября

  • Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.
  • Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
  • Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.
  • Гром гремит – зима бесснежная будет.

Что нельзя делать 2 октября

  • Если вы чувствуете потребность отдохнуть – не отвергайте ее. Возможно короткий перерыв предоставит вам больше мотивации.
  • Не держите в жизни людей, которые вам насолили. Однако не стоит при этом на них злиться, ведь лучшая вещь – это забыть и отпустить.