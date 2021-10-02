Именины 2 октября празднует Анастасия.

К слову Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков Зодиака

Приметы 2 октября

Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.

Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.

Гром гремит – зима бесснежная будет.

Что нельзя делать 2 октября