Іменини 2 жовтня святкує Анастасія.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 2 жовтня

  • Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.
  • Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
  • Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.
  • Грім гримить – зима безсніжна буде.

Що не можна робити 2 жовтня

  • Якщо ви відчуваєте потребу відпочити – не відкидайте її. Можливо коротка перерва надасть вам більше мотивації.
  • Не тримайте у житті людей, які вам насолили. Проте не варто при цьому на них злитись, адже найкраща річ – це забути і відпустити.