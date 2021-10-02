Іменини 2 жовтня святкує Анастасія.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 2 жовтня

Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.

Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.

Грім гримить – зима безсніжна буде.

Що не можна робити 2 жовтня