2 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 октября 2021 , 09:16Читати новину українською
Источник:24 канал
2 октября верующие празднуют день мучеников Трофима, Савватия и Зосимы. Святые считаются покровителями пчел и пчеловодов.
Именины 2 октября празднует Анастасия.
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Приметы 2 октября
- Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.
- Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
- Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.
- Гром гремит – зима бесснежная будет.
Что нельзя делать 2 октября
- Если вы чувствуете потребность отдохнуть – не отвергайте ее. Возможно короткий перерыв предоставит вам больше мотивации.
- Не держите в жизни людей, которые вам насолили. Однако не стоит при этом на них злиться, ведь лучшая вещь – это забыть и отпустить.