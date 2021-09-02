Именины 2 сентября отмечают: Самойло, Иван и Виктор.
Актуально Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для всех знаков Зодиака
Приметы 2 сентября
- Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
- Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди.
- Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к дождям.
Что нельзя делать 2 сентября
- Избегайте разговоров о личном с малознакомыми людьми.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Согласно приметам, 2 сентября нельзя подстригать волосы, ведь это приведет к несчастью.
- Не злитесь на других. Помните про правило бумеранга.