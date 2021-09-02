Іменини 2 вересня відзначають: Самійло, Іван та Віктор.
Актуально Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 2 вересня
- Журавлі летять високо і неспішно – до теплої осені.
- Багато горобини поспіло – восени будуть часто йти дощі.
- Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до дощів.
Що не можна робити 2 вересня
- Уникайте розмов про особисте з малознайомими людьми.
- Не можна лаятись і сваритись.
- Згідно з прикметами, 2 вересня не можна підстригати волосся, адже це призведе до нещастя.
- Не зліться на інших. Пам'ятайте про правило бумеранга.