2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 сентября 2021 , 08:20Читати новину українською
Источник:24 канал
2 сентября украинские христиане отмечают день пророка Самуила. Святой был последним и самым знаменитым израильским судьей, которого в народе очень уважали.
Именины 2 сентября отмечают: Самойло, Иван и Виктор.
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Приметы 2 сентября
- Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
- Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди.
- Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к дождям.
Что нельзя делать 2 сентября
- Избегайте разговоров о личном с малознакомыми людьми.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Согласно приметам, 2 сентября нельзя подстригать волосы, ведь это приведет к несчастью.
- Не злитесь на других. Помните про правило бумеранга.