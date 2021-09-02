2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 сентября 2021 , 08:20
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Источник:

24 канал

2 сентября украинские христиане отмечают день пророка Самуила. Святой был последним и самым знаменитым израильским судьей, которого в народе очень уважали.

Именины 2 сентября отмечают: Самойло, Иван и Виктор.

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Приметы 2 сентября

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
  • Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди.
  • Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к дождям.

Что нельзя делать 2 сентября

  • Избегайте разговоров о личном с малознакомыми людьми.
  • Нельзя ругаться и ссориться.
  • Согласно приметам, 2 сентября нельзя подстригать волосы, ведь это приведет к несчастью.
  • Не злитесь на других. Помните про правило бумеранга.
Автор: Андріана Будиш