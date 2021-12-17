День Ангела сегодня празднуют Сергей и Антон.
Читайте также Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период
Приметы 20 декабря
- Если солнце прячется за облака – ждите снегопада.
- Если идет мокрый снег – ожидайте дождливое лето.
- Если снег легкий и сухой, то ждите засухи в летний период.
- Звезды мерцают – будет мороз.
- Домашние животные беспокойны – ждите метель.
Что нельзя делать 20 декабря
- Помните о Рождественском посте. Не употребляйте мяса, яиц и молочных продуктов.
- Воздержитесь от вечеринок.
- Верили, что сегодня девушкам нельзя мыть и расчесывать волосы.