День Ангела сьогодні святкує Сергій та Антон.

Також читайте Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Прикмети 20 грудня

Якщо сонце ховається за хмари – чекайте снігопаду.

Якщо йде мокрий сніг – очікуйте на дощове літо.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекайте посухи в літній період.

Зорі мерехтять – буде мороз.

Домашні тварини неспокійні – чекайте на заметіль.

Що не можна робити 20 грудня