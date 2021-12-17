20 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

17 декабря 2021 , 16:40

Источник:

24 канал

20 декабря в народном календаре чтят день Амвросия, который прославился своей борьбой против язычества, реформами и богословскими трудами, а также даром воскрешать мертвых.

День Ангела сегодня празднуют Сергей и Антон.

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Приметы 20 декабря

  • Если солнце прячется за облака – ждите снегопада.
  • Если идет мокрый снег – ожидайте дождливое лето.
  • Если снег легкий и сухой, то ждите засухи в летний период.
  • Звезды мерцают – будет мороз.
  • Домашние животные беспокойны – ждите метель.

Что нельзя делать 20 декабря

  • Помните о Рождественском посте. Не употребляйте мяса, яиц и молочных продуктов.
  • Воздержитесь от вечеринок.
  • Верили, что сегодня девушкам нельзя мыть и расчесывать волосы.
Автор: Андріана Будиш