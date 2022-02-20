20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 февраля 2022 , 09:03Читати новину українською
20 февраля в Украине считается днем скорби, ведь сегодня чтят память Героев Небесной Сотни, павших от жесточайших обстрелов во время Революции Достоинства. Церковь в этот день отмечает день святого Луки.
День Ангела 20 февраля отмечает Лука.
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Приметы 20 февраля
- Закат багровый 20 февраля – лето будет дождливым и прохладным.
- Облака быстро плывут – скоро придет весеннее тепло.
- Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
Что нельзя делать 20 февраля
- 20 февраля это поминальный день, поэтому сегодня нельзя устраивать вечеринки и громко вести себя.
- 20 февраля неблагоприятный день для женитьбы.
- Не ссорьтесь с близкими.
- Следите за тем, что говорите дорогим людям. Иногда неосторожная фраза может стать причиной обиды.