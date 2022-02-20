20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 февраля 2022 , 09:03
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20 февраля в Украине считается днем скорби, ведь сегодня чтят память Героев Небесной Сотни, павших от жесточайших обстрелов во время Революции Достоинства. Церковь в этот день отмечает день святого Луки.

День Ангела 20 февраля отмечает Лука.

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Приметы 20 февраля

  • Закат багровый 20 февраля – лето будет дождливым и прохладным.
  • Облака быстро плывут – скоро придет весеннее тепло.
  • Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Что нельзя делать 20 февраля

  • 20 февраля это поминальный день, поэтому сегодня нельзя устраивать вечеринки и громко вести себя.
  • 20 февраля неблагоприятный день ​​для женитьбы.
  • Не ссорьтесь с близкими.
  • Следите за тем, что говорите дорогим людям. Иногда неосторожная фраза может стать причиной обиды.
Автор: Андріана Будиш