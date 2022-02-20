День Ангела 20 лютого святкує Лука.

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Прикмети 20 лютого

  • Захід сонця багряний 20 лютого – літо буде дощовим і прохолодним.
  • Хмари швидко пливуть – скоро прийде весняне тепло.
  • Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.

Що не можна робити 20 лютого

  • 20 лютого є поминальним днем, тож сьогодні не можна влаштовувати вечірки й гучно поводитись.
  • 20 лютого не є сприятливим днем для одруження.
  • Не сваріться з близькими.
  • Слідкуйте за тим, що говорите дорогим людям. Іноді необережна фраза може стати причиною великої образи.