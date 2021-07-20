Именины 20 июля празднуют Евдокия и Фома.

Также читайте Мусульманский праздник Курбан-байрам 2021: что означает событие

Приметы 20 июля

  • Луна прячется за облака 20 июля – будет богатый урожай.
  • Много звезд на небе – ждите хорошей погоды.
  • Облачно и звезд практически не видно – скоро придут грозы.
  • Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде.

20 липня яке свято
20 июля – какой праздник / Фото Pixabay

Что нельзя делать 20 июля

  • 20 июля не сдерживайте своих эмоций. Если вас что-то тревожит или беспокоит, сразу обсуждайте это. Негативные мысли деструктивно влияют на вас, поэтому лучше отпустить их.
  • Если вы замечаете, что вам не удаются какие-то дела, то лучше переключиться на другую деятельность. Минимальный отдых освежит ваше мышление и позволит снова войти в жизненный ритм.