20 липня 2021 року відзначають день пам'яті преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай у цей день сильно дощить і така погода затягується на тиждень. Що не можна робити 20 липня довідуйтесь у матеріалі.