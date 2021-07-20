20 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:30

20 июля 2021 года отмечают день памяти преподобной Евфросинии, известной, как Авдотья или Евдокия. Обычно в этот день сильно идет дождь, и такая погода затягивается на неделю. Что нельзя делать 20 июля – читайте в материале.