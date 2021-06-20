Троицу ежегодно отмечают в другой день, ведь дату праздника высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. По традициям, люди в этот день украшают свои дома и двор зелеными веточками и цветами.

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Приметы 20 июня

  • Если на Троицу идет дождь – будет хороший урожай хлеба и грибов.
  • Увидеть радугу на Троицу очень хорошая примета. Это будет предвещать вам крепкое здоровье весь год.
  • 20 июня жарко – все лето будет засушливым.

Что нельзя делать 20 июня

  • В этот день запрещен любой труд. Нельзя заниматься рукоделием и уборкой.
  • Нельзя купаться в водоемах.
  • Не сквернословьте и не употребляйте алкоголь.