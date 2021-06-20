Трійцю щорічно відзначають в інший день, адже дату свята вираховують від п'ятдесятого дня після Великодня. За традиціями, люди у цей день прикрашають свої оселі й подвір'я зеленими гілочками і квітами.

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Прикмети 20 червня

Якщо на Трійцю дощить – буде гарний урожай хліба та грибів.

Побачити веселку на Трійцю дуже хороша прикмета. Це віщуватиме вам міцне здоров'я весь рік.

20 червня спекотно – все літо буде посушливим.

Що не можна робити 20 червня