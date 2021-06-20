20 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 июня 2021 года христиане отмечают светлый праздник Троицы или Зеленые святки. Троица входит в 12 крупнейших церковных праздников в году. Также 20 июня празднуют День медицинского работника и День отца.
Троицу ежегодно отмечают в другой день, ведь дату праздника высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. По традициям, люди в этот день украшают свои дома и двор зелеными веточками и цветами.
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Приметы 20 июня
- Если на Троицу идет дождь – будет хороший урожай хлеба и грибов.
- Увидеть радугу на Троицу очень хорошая примета. Это будет предвещать вам крепкое здоровье весь год.
- 20 июня жарко – все лето будет засушливым.
Что нельзя делать 20 июня
- В этот день запрещен любой труд. Нельзя заниматься рукоделием и уборкой.
- Нельзя купаться в водоемах.
- Не сквернословьте и не употребляйте алкоголь.