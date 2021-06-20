20 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 июня 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

20 июня 2021 года христиане отмечают светлый праздник Троицы или Зеленые святки. Троица входит в 12 крупнейших церковных праздников в году. Также 20 июня празднуют День медицинского работника и День отца.

Троицу ежегодно отмечают в другой день, ведь дату праздника высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. По традициям, люди в этот день украшают свои дома и двор зелеными веточками и цветами.

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Приметы 20 июня

  • Если на Троицу идет дождь – будет хороший урожай хлеба и грибов.
  • Увидеть радугу на Троицу очень хорошая примета. Это будет предвещать вам крепкое здоровье весь год.
  • 20 июня жарко – все лето будет засушливым.

Что нельзя делать 20 июня

  • В этот день запрещен любой труд. Нельзя заниматься рукоделием и уборкой.
  • Нельзя купаться в водоемах.
  • Не сквернословьте и не употребляйте алкоголь.
Автор: Квітослава Туз