Именины 20 октября празднует Сергей.

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Приметы 20 октября

  • 20 октября пошел снег – ждите ранней зимы.
  • Снег выпал, но на деревьях листва держится – настоящие морозы придут еще не скоро.
  • На Сергея хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.
  • Утром видна бледная луна – по приметам, начнется снег с морозом.

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20 октября празднуют день святых Сергия Печерского и Сергия Нуромского

Что нельзя делать 20 октября

  • В древности верили, что 20 октября хозяйкам не стоит заниматься выпечкой. Если нарушить это предостережение, то тесто могло не удаться, а хлеб или вкусности были бы невкусные.
  • Дайте отпор всем тем, кто вас оскорбляет. 20 октября не держите в себе всю обиду – лучше сразу поговорить с людьми и, таким образом, расставить свои границы.