Именины 20 октября празднует Сергей.
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Приметы 20 октября
- 20 октября пошел снег – ждите ранней зимы.
- Снег выпал, но на деревьях листва держится – настоящие морозы придут еще не скоро.
- На Сергея хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.
- Утром видна бледная луна – по приметам, начнется снег с морозом.
20 октября празднуют день святых Сергия Печерского и Сергия Нуромского
Что нельзя делать 20 октября
- В древности верили, что 20 октября хозяйкам не стоит заниматься выпечкой. Если нарушить это предостережение, то тесто могло не удаться, а хлеб или вкусности были бы невкусные.
- Дайте отпор всем тем, кто вас оскорбляет. 20 октября не держите в себе всю обиду – лучше сразу поговорить с людьми и, таким образом, расставить свои границы.