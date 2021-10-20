20 октября верующие празднуют день святых Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Известно, что Сергий Печерский жил в 13 веке и был монахом. Он много молился и полностью отрекся от земных благ. Другой же святой – Сергий Нуромский был греком по происхождению и одолел долгий путь, дойдя до Руси, чтобы учиться здесь христианской грамоте.