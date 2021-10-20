20 жовтня віряни святкують день святих Сергія Печерського і Сергія Нуромського. Відомо, що Сергій Печерський жив у 13 столітті й був ченцем. Він багато молився і повністю відрікся від земних благ. Інший же святий – Сергій Нуромський був греком за походженням й здолав довгий шлях, дійшовши до Русі, аби вчитись тут християнської грамоти.